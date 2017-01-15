nash-sovremennik.ru

Журнал «Наш современник»: "Наш современник" - журнал писателей России. Издается в Москве с 1956 года. Главный редактор - Станислав Куняев. Основные направления: современная проза и патриотическая публицистика. Наиболее значительные достижения "Нашего современника" связаны с так называемой "деревенской прозой". С начала 70-х годов в журнале опубликованы произведения Ф. Абрамова, В. Астафьева, В. Белова, С. Залыгина, В. Лихоносова, Е. Носова, В. Распутина, В. Солоухина, В. Шукшина. Высокие традиции прозы "Нашего современника" в 90-е годы продолжают публикации И. Головкиной, В. Личутина, Ю. Лощица, Л. Бородина, В. Крупина, А. Лиханова, А. Сегеня. Со второй половины 80-х годов ведущим жанром журнала становится публицистика. С приходом к власти Б. Ельцина журнал встал в оппозицию к его курсу, считая его прозападным, ведущим к разрушению России и гибели русского народа. Среди наиболее активных выразителей этой точки зрения - ведущие публицисты С. Кара-Мурза, В. Кожинов, М. Лобанов, К. Мяло, И. Шафаревич. Впечатляющей хроникой русской трагедии стал "Дневник современника" А. Казинцева, в котором, начиная с 1991 года, анализируются самые актуальные проблемы национальной жизни. "Наш современник" - трибуна виднейших политиков патриотического направления. На его страницах неоднократно публиковались статьи С. Бабурина, С. Глазьева, Г. Зюганова, Н. Кондратенко, Н. Рыжкова, А. Тулеева. Особое значение для формирования мировоззренческой позиции журнала имело сотрудничество с митрополитом Иоанном, в частности, публикация его фундаментального труда "Торжество православия". Отличительная особенность журнала "Наш современник" - широчайший охват жизни современной России. Во многом это достигается за счет активного привлечения писателей из провинции. Примерно половина материалов каждого номера создана в глубинной, коренной России. Активная патриотическая позиция журнала обеспечивает ему читательскую поддержку. Последние годы "Наш современник" лидирует по числу индивидуальных подписчиков. Трибуна: [24.02.2017] В номере 2 за 2017 год:

Андрей ФУРСОВ - "По-над пропастью, по самому по краю" (Февральский переворот в русской и мировой истории). Читать

Виталий ТРЕТЬЯКОВ - "Своеволие элит". Читать

Валентин КУРБАТОВ - Здравствуй, завтра! Читать

Платон БЕСЕДИН - Путешествие на край жизни. Читать



[11.02.2017] В номере 1 за 2017 год:

Евгений Савченко - О национальных проектах. Читать

Поздравления к 60-летию "Нашего современника". Часть четвёртая. Читать

Владимир Бортко - "Мы русские! Какой восторг!". Читать

Алексей Васильев - Афган: незаживающие раны России. Читать



[15.01.2017] В номере 12 за 2016 год:

Станислав Куняев - "Пушкин - наш современник". Читать

Поздравления к 60-летию "Нашего современника". Часть третья. Читать

Виктор Линник - Бунт одноэтажной Америки. Читать

Валентин Лукьянин - Арифметика раскола. Читать



